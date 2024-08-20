В Хабаровске отключат горячую воду c 26 августа и в сентябре

С 9 по 13 сентября пройдут гидравлические испытания тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1, целью которых станет проверка их прочности и плотности. Следующий этап, с 14 по 22 сентября, включает остановку теплофикации на ТЭЦ-1 для проведения ремонтных работ. В этот период горячее водоснабжение будет отключено для потребителей Индустриального района, а в Центральном районе ограничения затронут дома в пределах улиц Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до улицы Карла Маркса) и Мухина (от Пушкина до Постышева). В Железнодорожном районе отключение горячей воды будет касаться Хабаровска-2, улиц Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСов, а также поселка Горького.