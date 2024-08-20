В Хабаровске отключат горячую воду c 26 августа и в сентябре

В Хабаровске в последнюю неделю лета начнется второй этап гидравлических испытаний, который продлится с 26 по 30 августа, сообщает пресс-служба мэрии города.
В этот период будет проведена проверка тепломагистралей, находящихся в зоне ответственности ТЭЦ-2. В связи с этим, горячее водоснабжение будет временно ограничено в некоторых районах города.
В Кировском районе ограничения коснутся территории, ограниченной улицами Амурский бульвар, Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской и Истомина.
В Центральном районе горячая вода будет отключена на участках, расположенных в пределах улиц Амурский бульвар, Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до улицы Шевченко), а также на нечетной стороне улицы Гамарника.
В Индустриальном районе отключения затронут участки в районе улицы Калинина, переулка Доступного, Волочаевской и Гамарника.
Далее в сентябре:
С 9 по 13 сентября пройдут гидравлические испытания тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1, целью которых станет проверка их прочности и плотности. Следующий этап, с 14 по 22 сентября, включает остановку теплофикации на ТЭЦ-1 для проведения ремонтных работ. В этот период горячее водоснабжение будет отключено для потребителей Индустриального района, а в Центральном районе ограничения затронут дома в пределах улиц Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до улицы Карла Маркса) и Мухина (от Пушкина до Постышева). В Железнодорожном районе отключение горячей воды будет касаться Хабаровска-2, улиц Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСов, а также поселка Горького.
С 15 по 22 сентября будет проводиться текущий ремонт и испытания котельной в Волочаевском городке, что приведет к временной приостановке горячего водоснабжения для потребителей на улице Подгаева.
С 16 по 20 сентября состоятся гидравлические испытания тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Ограничения подачи горячей воды затронут потребителей в Краснофлотском и Кировском районах в пределах Амурского бульвара и улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения охватят все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района Хабаровск-2 и посёлка Горького, которые будут получать горячую воду от ХТЭЦ-1. В Центральном районе частичное отключение горячей воды произойдёт в границах улиц Ленина (нечетная сторона), Ленинградской, Дикопольцева, Карла Маркса, Амурского бульвара, Гоголя и Некрасова.
Проведение гидравлических испытаний является необходимой мерой для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон 2024−2025 годов. Во время испытаний в трубы подаётся вода под повышенным давлением, что позволяет выявить участки, повреждённые коррозией или другими дефектами, для их дальнейшего ремонта.
Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность в период проведения испытаний, так как возможны дефекты на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или воды на поверхности, необходимо обходить такие участки и не пересекать их ни пешком, ни на транспорте.
В случае повреждений систем отопления следует незамедлительно сообщить об этом в обслуживающую организацию. Также обо всех случаях возникновения опасных ситуаций следует немедленно информировать диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: