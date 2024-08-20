Пять пожаров потушили в лесах Иркутской области за сутки

В лесах Иркутской области 19 августа потушили пять пожаров на общей площади 2469 га в Катангском, Бодайбинском и Усть-Кутском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Обнаружили и потушили в этот же день огонь в Бодайбинском районе на площади 10 гектаров. Сейчас продолжают бороться с шестью взятыми в кольцо пожарами на общей площади 2598 гектаров в Киренском, Катангском и Усть-Кутском районах.
— Продолжают действовать 7 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 2392 га: три — в Катангском, по два — в Киренском и Казачинско-Ленском районах.
19 августа борьбу с огнем вели 403 человека с привлечением 39 единиц техники. С неба за ситуацией следили девять самолетов. В перемещении личного состава было задействовано два вертолета Ми-8.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 августа жители Бурятии и Иркутской области почувствовали землетрясение.