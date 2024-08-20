Пять пожаров потушили в лесах Иркутской области за сутки

Обнаружили и потушили в этот же день огонь в Бодайбинском районе на площади 10 гектаров. Сейчас продолжают бороться с шестью взятыми в кольцо пожарами на общей площади 2598 гектаров в Киренском, Катангском и Усть-Кутском районах.