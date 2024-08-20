Попал в реанимацию: стало известно о состоянии укушенного змеей во Владивостоке мужчины

Житель Владивостока, которого утром 19 августа на детской площадке укусила ядовитая змея, оказался в реанимации. Но благодаря профессионализму врачей, пострадавший уже переведен в обычную палату, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «тысячекоечную» больницу.
Укус ядовитого гада мужчина получил на детской площадке на улице Адмирала Кузнецова, 88. Компания молодых людей заметила ползущую по детской площадке змею, вероятно, каменистого щитомордника, и решила изловить ее, не дожидаясь прибытия спасателей. Очевидцы отметили, что причиной подобной смелости могло стать алкогольное опьянение.
Они смогли поймать рептилию в сумку, однако, когда один из участников попытался закрыть «молнию», змея укусила его за руку. Мужчина почувствовал сильную боль в руке, а через минуту ощутил головокружение, слабость и начал задыхаться.
Пострадавшего доставили в состоянии шока в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы № 2.
«Благодаря глубоким познаниям высококвалифицированных специалистов-токсикологов Тысячекоечной и их осведомленности о свойствах змеиного яда, а также примененной схеме лечения, спустя сутки Виталий был переведен из реанимации в палату для дальнейшего лечения», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Врачи подчеркнули, что в случае укуса змей следует обязательно и незамедлительно обращаться за медицинской помощью к специалистам.