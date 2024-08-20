Все магистрали Владивостока открыты для проезда — актуальная обстановка в городе

Спасатели, энергетики и дорожники Владивостока продолжают устранять последствия разгула стихии, обрушившейся на город накануне. На данный момент все магистрали приморской столицы открыли для проезда, а дорожники убрали сошедшие на дороги сели. Уборка наносов грунта с косогоров на дороги и тротуары, прочистка сетей ливневой канализации, а также сброс воды продолжаются, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
В текущий момент спасатели ведут откачку воды с подвалов больниц и социальных учреждений. Планируется, что в ближайшие часы эти работы стартуют и в жилых домах.
«Отдел санитарии распределен по всем районам города и убирает наносы грунта на улицах Петра Великого, Суханова, Светланской, Пушкинской, Борисенко, Сахалинской, Маковского, Кронштадтской, Экипажной, Некрасовской, а также на проспектах Красоты, 100-летия Владивостока, Университетском и Океанском проспектах», — подчеркнули в мэрии города.
Кроме того, сотрудники инженерного отдела уже осуществляют работы на улице Воропаева. В ближайшее время начнутся работы по устранению подтоплений на Русском острове. В общей сложности, задействовано около 100 рабочих и 106 единиц спецтехники.
Напомним, дальневосточная столица вот уже второй день находится во власти стихии: в городе почти без остановки льет дождь. На утро вторника, по данным пресс-службы администрации Владивостока, выпало 113 мм осадков. О том, что сейчас происходит на дорогах города — можно прочитать здесь.