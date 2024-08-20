Все магистрали Владивостока открыты для проезда — актуальная обстановка в городе

Напомним, дальневосточная столица вот уже второй день находится во власти стихии: в городе почти без остановки льет дождь. На утро вторника, по данным пресс-службы администрации Владивостока, выпало 113 мм осадков. О том, что сейчас происходит на дорогах города — можно прочитать здесь.