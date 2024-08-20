В Хабаровском крае продолжают поддерживать производителей молока

В ведомстве уточнили, что на увеличение производства молока влияет, в том числе, развитие племенного животноводства. Для этого в крае работает организация «Хабаровскплемсервис». Среди задач предприятия также и увеличение генетического потенциала. Начиная с 2022 года в муниципальных районах края открываются пункты искусственного осеменения коров — сейчас их 10.