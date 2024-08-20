В Хабаровском крае продолжают поддерживать производителей молока

В Хабаровском крае подвели итоги предоставления субсидии на поддержку собственного производства молока. Средства в размере 43,5 млн рублей получили 10 сельхозтоваропроизводителей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Это ежегодная мера поддержки. Средства уже получили 10 производителей молока. Сейчас ставка составляет 12 рублей на 1 кг молока — это одна из самых высоких на Дальнем Востока, — рассказал начальник управления по развитию АПК и племенной работы краевого минсельхоза Александр Сухоручко.
Он отметил, что с помощью субсидии животноводы возмещают затраты на приобретение кормов, транспортировку произведенного молока, ремонт доильного оборудования, на зоотехническое и ветеринарное обслуживание.
По данным министерства, за 7 месяцев 2024 года зарегистрированные сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 8,7 тысяч тонн молока, что на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года.
В ведомстве уточнили, что на увеличение производства молока влияет, в том числе, развитие племенного животноводства. Для этого в крае работает организация «Хабаровскплемсервис». Среди задач предприятия также и увеличение генетического потенциала. Начиная с 2022 года в муниципальных районах края открываются пункты искусственного осеменения коров — сейчас их 10.
В Хабаровском крае в настоящее время более 12 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 5,7 тысяч — коровы. Среди мер господдержки в области животноводства также востребованы субсидии на приобретение племенного молодняка, гранты на создание семейных ферм и «Агростартапы».