Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края стали реже болеть лямблиозом

За 7 месяцев 2024 года в Красноярском крае зарегистрировали 839 случаев заболевания лямблиозом.

Источник: РИА "Новости"

За 7 месяцев 2024 года в Красноярском крае зарегистрировали 839 случаев заболевания лямблиозом. Большая часть из них приходится на детей — 616. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заразившихся лямблиозом в регионе снизилось почти на 9%. В целом показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.

Напомним, лямблиоз — это паразитарное заболевание, которое передается человеку через загрязнённые продукты, воду, пищу, различные предметы обихода и грязные руки. Как правило, в группе риска заражения находятся члены одной семьи, детские коллективы.

О профилактике лямблиоза можно прочитать здесь.

здоровье