Жители Красноярского края стали реже болеть лямблиозом

За 7 месяцев 2024 года в Красноярском крае зарегистрировали 839 случаев заболевания лямблиозом. Большая часть из них приходится на детей — 616. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заразившихся лямблиозом в регионе снизилось почти на 9%. В целом показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.
Напомним, лямблиоз — это паразитарное заболевание, которое передается человеку через загрязнённые продукты, воду, пищу, различные предметы обихода и грязные руки. Как правило, в группе риска заражения находятся члены одной семьи, детские коллективы.
О профилактике лямблиоза можно прочитать здесь.