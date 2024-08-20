Троллейбусы № 7 и 17 изменят трассы движения в Челябинске

С 21 часа 19 августа до 20 сентября запланированы работы по модернизации троллейбусной инфраструктуры на участке Свердловского тракта от Комсомольского проспекта до улицы Черкасской. До 8 сентября — на улицах Энгельса, Труда и Братьев Кашириных от проспекта Ленина до пересечения с улицей Чайковского. В это время троллейбусы будут курсировать по изменённым трассам: