Троллейбусы № 7 и 17 изменят трассы движения в Челябинске

Маршруты троллейбусов № 7 и 17 временно изменятся в Челябинске. Об этом предупредили в Организаторе перевозок.
С 21 часа 19 августа до 20 сентября запланированы работы по модернизации троллейбусной инфраструктуры на участке Свердловского тракта от Комсомольского проспекта до улицы Черкасской. До 8 сентября — на улицах Энгельса, Труда и Братьев Кашириных от проспекта Ленина до пересечения с улицей Чайковского. В это время троллейбусы будут курсировать по изменённым трассам:
- № 7: АМЗ — ДС «Юность».
- № 17: Парк Гагарина — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молдавская.
Напомним, с 20 по 22 августа возобновится движение трамваев по маршрутам 15, 18 и 22. Вагоны с пассажирами запустят на время для обкатки новых трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Горького.