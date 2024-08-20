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Самолет из Омска не смог планово долететь до Иркутска

Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, самолет, которому ночью вторника, 20 августа 2024 года, надлежало отправиться в Иркутск, совершил незапланированный маневр.

Источник: РИА "Новости"

Указано, что борт, покинувший воздушную гавань в 1:18, перенаправлен в соседний Улан-Удэ. Таким образом, с первого раза долететь до Иркутска из Омска воздушное судно не смогло. Стоит отметить, что сбоев во времени прибытия воздушного судна под рейс и его отправления фактически не возникло.

О причинах изменений в своем телеграм-канале сообщил директор аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) Дмитрий Гармаев, указав, что местная воздушная гавань «снова работает запасным по метеоусловиям Иркутска». Судя по размещенной им информации, планы на преземление в Иркутске также вынужденно изменили еще два самолета.

Отметим, на онлайн-табло Иркутского аэропорта указано, что самолет из Омска прибыл в 8:45 по местному времени, то есть свыше полутора часов назад.