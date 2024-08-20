Самолет из Омска не смог планово долететь до Иркутска

Указано, что борт, покинувший воздушную гавань в 1:18, перенаправлен в соседний Улан-Удэ. Таким образом, с первого раза долететь до Иркутска из Омска воздушное судно не смогло. Стоит отметить, что сбоев во времени прибытия воздушного судна под рейс и его отправления фактически не возникло.