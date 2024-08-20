Главный дизайнер бренда MaxHosa заявил о планах открыть магазин в РФ

«Сейчас мы готовимся к Неделе моды в Париже и недавно открыли магазин в Нью-Йорке. Мы думаем сделать что-то подобное на российском рынке. Я довольно хорошо знаком с некоторыми российскими дизайнерами, но не могу назвать их имена. Обычно я слежу за ними в соцсетях. Они мне очень нравятся. И мне нравится культура России», — добавил главный дизайнер мужской коллекции MaxHosa.