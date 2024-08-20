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Главный дизайнер бренда MaxHosa заявил о планах открыть магазин в РФ

В Свердловской области стартовала Международная неделя моды UF LAB, которая пройдет с 19 по 23 августа. Коллекции на Урале представят дизайнеры из России, ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии. Старт событию дали Ruban из Москвы, Yuliya Skalatskaya из Екатеринбурга и южноафриканский бренд MaxHosa Africa. Главный дизайнер мужской коллекции бренда Тембалету Кинг признался, что рассматривает варианты открытия фирменного бутика в РФ.

«Мы знали, что в России проводятся показы мод такого масштаба. Нам было очень интересно, потому что таким образом мы можем исследовать разные рынки, разные демографические группы», — сказал Кинг «Известиям».

Южноафриканский бренд MaxHosa Africa обращается к национальным сюжетам: мотивы читаются в натуральной цветовой гамме, этнических и геометричных принтах. Дополняют их объемные серьги, шляпы и шапки с помпоном.

«Сейчас мы готовимся к Неделе моды в Париже и недавно открыли магазин в Нью-Йорке. Мы думаем сделать что-то подобное на российском рынке. Я довольно хорошо знаком с некоторыми российскими дизайнерами, но не могу назвать их имена. Обычно я слежу за ними в соцсетях. Они мне очень нравятся. И мне нравится культура России», — добавил главный дизайнер мужской коллекции MaxHosa.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высокое в горах: Неделю моды на Урале открыли дизайнеры из ЮАР и России.