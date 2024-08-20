Главный дизайнер бренда MaxHosa заявил о планах открыть магазин в РФ

«Мы знали, что в России проводятся показы мод такого масштаба. Нам было очень интересно, потому что таким образом мы можем исследовать разные рынки, разные демографические группы», — сказал Кинг «Известиям».
Южноафриканский бренд MaxHosa Africa обращается к национальным сюжетам: мотивы читаются в натуральной цветовой гамме, этнических и геометричных принтах. Дополняют их объемные серьги, шляпы и шапки с помпоном.
«Сейчас мы готовимся к Неделе моды в Париже и недавно открыли магазин в Нью-Йорке. Мы думаем сделать что-то подобное на российском рынке. Я довольно хорошо знаком с некоторыми российскими дизайнерами, но не могу назвать их имена. Обычно я слежу за ними в соцсетях. Они мне очень нравятся. И мне нравится культура России», — добавил главный дизайнер мужской коллекции MaxHosa.
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Высокое в горах: Неделю моды на Урале открыли дизайнеры из ЮАР и России.