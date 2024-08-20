Полиция нашла парней, прокатившихся в ванне по центру Красноярска

Напомним, на днях в соцсетях распространились видеозаписи, на которых парни катались в ванне на колесах по Центральной набережной, привязав ее к электросамокату. Также подобные заезды они устроили на двух самокатах, поместив на них диван.
Сотрудники Госавтоинспекции установили личность 18-летнего пешехода, который тащил ванну за веревку по улицам города. Выяснилось, что красноярец катал 17-летнего друга, а тот в момент развлечения снимал контент для своего блога.
На совершеннолетнего молодого человека составили административный протокол, а с его пассажиром провели профилактическую беседу.
Личности других правонарушителей устанавливаются, сообщает краевое МВД.