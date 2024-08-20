В Башкирии потеплеет до +24°

В ближайшие три дня в Башкирии характер погоды не изменится. По-прежнему будут идти кратковременные дожди с грозами, сообщает Башгидромет.
Во вторник, 20 августа, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19,+24°.
В среду, 21 августа, ночью на северо-западе и днем по республике пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Температура воздуха ночью опустится до +9,+14°, днем поднимется до +17,+22°.
В четверг, 22 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. Днем в отдельных районах синоптики обещают сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, днем +16,+21°.