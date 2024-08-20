На омской многоэтажке появился мурал с вратарем «Авангарда»

В омском микрорайоне «Модерн» появилось изображение вратаря хоккейного клуба «Авангард», который защищает Тарские ворота.
Мурал — результат работы участников арт-фестиваля «Омск, ты просто космос», творческой команды художника Александра Помазкова.
«Эта работа посвящена достижениям “Авангарда”. Вратарь защищает Тарские ворота, а значит и весь город», — отметили художники.
Торжественное открытие мурала состоялось вчера, в нем приняли участие и хоккеисты «Авангарда». Они встретились с болельщиками и провели автограф-сессию.
«Эта работа — подтверждение того, что “Авангард” — это Омск, а Омск — это “Авангард”, — отметил гендиректор ХК “Авангард” Герман Чистяков.
Напомним, в целом участники арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» создадут на фасадах омских многоэтажек порядка ста муралов.