В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

В Крым можно добраться поездом, на личном автомобиле или автобусе, и последний вариант этим летом набрал очень большую популярность: «Переезд на автобусах в этом году существенно возрос», — сказал Мартынов.
При этом российские туристы чаще прежнего выбирают междугородние и даже межрегиональные перевозки в течение одного отпуска, чтобы успеть отдохнуть в разных местах за ограниченное время, добавил он.
«Мне понравилось выражение о том, что Москва — Сочи — это поездка, а вот Москва — Сочи — Ялта — Севастополь — это уже настоящее путешествие», — поделился Мартынов.
Новый формат отдыха туристов в Крыму объясняется тем, что число рейсов, соединяющих полуостров с материком, в том числе с новыми регионами, выросло и продолжает увеличиваться, «и люди стали этим активно пользоваться», сказал глава «Крымавтотранса».
«Открывается много направлений между курортными регионами, допустим: Черноморское — Анапа, Ялта — Сочи. Люди, которые приезжают отдохнуть в Крым или, наоборот, в Краснодарский край, как правило, теперь не засиживаются на одном месте, а из двух недель, условно, неделю отдыхают там, а на другую едут сюда посмотреть все, что может успеть. И мы это приветствуем», — поделился Мартынов.
По его мнению, такая тенденция свидетельствует не только о том, что люди соскучились по путешествиям, но и том, что для таких вояжей есть комфорт и многое в области транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на глазах продолжает совершенствоваться для развития внутреннего туризма.
«На Крымском мосту для автобусов создан отдельный коридор, остановка специальная для досмотра. Вся система работает. И в этом году чувствуется, что в Крыму сезон идет по полной программе», — заключил Мартынов.