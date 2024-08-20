В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году

«Открывается много направлений между курортными регионами, допустим: Черноморское — Анапа, Ялта — Сочи. Люди, которые приезжают отдохнуть в Крым или, наоборот, в Краснодарский край, как правило, теперь не засиживаются на одном месте, а из двух недель, условно, неделю отдыхают там, а на другую едут сюда посмотреть все, что может успеть. И мы это приветствуем», — поделился Мартынов.