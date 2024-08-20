Полицейские устроили погоню за пьяным 44-летним мотоциклистом в Жигалово

Водитель мотоцикла «Минск» пытался скрыться от полицейских 17 августа в Жигалово. 44-летний мужчина отказывался подчиняться требованиям ДПСников. Он создавал угрозу мимо проходящим пешеходам. К тому же, на улице ближе к вечеру гуляли дети. Об этом КП-Иркутск Госавтоинспекции по Иркутской области.
— Соблюдая меры безопасности, инспекторы вынудили остановиться лихача. На него составили административный протокол за управление незарегистрированным мотоциклом, езду без шлема и невыполнение требования об остановке, — рассказали в пресс-службе ведомства.
— У меня семейная ситуация странная. Захотелось острых ощущений, наверное, — заявил нарушитель.
Мужчина отказался проходить тест на уровень алкоголя в крови, а это приравнивается к вождению в пьяном виде. Сейчас мотоцикл нарушителя находится на специализированной стоянке. А все необходимые материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
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