Полицейские устроили погоню за пьяным 44-летним мотоциклистом в Жигалово

Водитель мотоцикла «Минск» пытался скрыться от полицейских 17 августа в Жигалово. 44-летний мужчина отказывался подчиняться требованиям ДПСников. Он создавал угрозу мимо проходящим пешеходам. К тому же, на улице ближе к вечеру гуляли дети. Об этом КП-Иркутск Госавтоинспекции по Иркутской области.