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Полицейские устроили погоню за пьяным 44-летним мотоциклистом в Жигалово

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Водитель мотоцикла «Минск» пытался скрыться от полицейских 17 августа в Жигалово. 44-летний мужчина отказывался подчиняться требованиям ДПСников. Он создавал угрозу мимо проходящим пешеходам. К тому же, на улице ближе к вечеру гуляли дети. Об этом КП-Иркутск Госавтоинспекции по Иркутской области.

— Соблюдая меры безопасности, инспекторы вынудили остановиться лихача. На него составили административный протокол за управление незарегистрированным мотоциклом, езду без шлема и невыполнение требования об остановке, — рассказали в пресс-службе ведомства.

— У меня семейная ситуация странная. Захотелось острых ощущений, наверное, — заявил нарушитель.

Мужчина отказался проходить тест на уровень алкоголя в крови, а это приравнивается к вождению в пьяном виде. Сейчас мотоцикл нарушителя находится на специализированной стоянке. А все необходимые материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 51-летний рыбак отравился грибами в Тайшетском районе.