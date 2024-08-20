Почти 600 тысяч перевели мошенникам жители Братска

В полицию Братска обратилась 25-летняя девушка, которая работает менеджером. Она рассказала, что в социальной сети нашла подходящую ей вакансию, на которой можно работать удаленно. Она связалась в мессенджере с «куратором» для дальнейшего трудоустройства. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Росси «Братское».
По инструкции аферистов, девушка установила на телефон приложение. После зарегистрировалась и ввела данные кредитной карты и код из СМС. На утро менеджер обнаружила, что с ее счета сняли 150 тысяч рублей, а также оформили микрозайм на 15 тысяч рублей.
— Еще две 19-летние жительницы Правобережного района города лишились около 300 тысяч рублей, пытаясь «заработать» на ставках. А 35-летняя жительница района Энергетик отдала мошенникам более 140 тысяч рублей, «бронируя» отели, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня жители Иркутской области перевели мошенникам 4,8 миллиона рублей.