Почти 600 тысяч перевели мошенникам жители Братска

В полицию Братска обратилась 25-летняя девушка, которая работает менеджером. Она рассказала, что в социальной сети нашла подходящую ей вакансию, на которой можно работать удаленно. Она связалась в мессенджере с «куратором» для дальнейшего трудоустройства. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Росси «Братское».