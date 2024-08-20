Биолог назвал виды пауков в Волгоградской области, способных укусить человека

В Волгоградской области встречается 149 видов пауков. Не каждое членистоногое способно хелицерами прокусить кожу человека, но в нашем регионе такие встречаются, причем некоторые могут представлять опасность. Ученый-биолог Николай Онистратенко рассказал об этих пауках.
Например, волгоградцы могут встретить крупного домового паука, он относится к роду Tegenaria. Несмотря на грозный вид, яд его для человека неопасен.
Встреча с тарантулом южнорусским грозит довольно болезненным укусом и отечностью. Паук эрезус тоже может больно укусить — это место отекает, может омертветь небольшой кусочек кожи.
Иногда в целях самозащиты кусаются аргиопы (дольчатая и брюнниха) и крупные крестовики. Боль можно сравнить с укусом осы. Отек проходит через 1−2 дня.
Желтый сакский паук более опасен — это небольшое желтое членистоногое с очень крупными хелицерами. Есть сведения о довольно тяжелых последствиях его укуса, вплоть до смертельного исхода.
Самую большую опасность в Волгоградской области представляет паук-каракурт. Укус вызывает нарастающие боли, нарушение сердечной деятельности, затрудненное дыхание, чувство близкой смерти, паники, посинение, спутанность сознания, удушье, возможна смерть.
Напомним, при любом укусе паука следует обратиться за медицинской помощью. Желательно взять с собой укусившее членистоногое, чтобы специалист оценил степень опасности его яда.