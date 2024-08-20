Биолог назвал виды пауков в Волгоградской области, способных укусить человека

Встреча с тарантулом южнорусским грозит довольно болезненным укусом и отечностью. Паук эрезус тоже может больно укусить — это место отекает, может омертветь небольшой кусочек кожи.

Иногда в целях самозащиты кусаются аргиопы (дольчатая и брюнниха) и крупные крестовики. Боль можно сравнить с укусом осы. Отек проходит через 1−2 дня.