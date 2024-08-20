Когда прекратятся дожди в Челябинской области, рассказали синоптики

Во вторник, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром в горах местами туманы. Температура воздуха днём +19,+24°, в горах до +16°.
В столице региона, как прогнозирует местный Гидрометцентр, также ожидается переменная облачность. Днём пройдёт небольшой дождь, при этом воздух прогреется до +23°.
Что касается долгосрочного прогноза, то он скорректировался, и солнечных выходных уже можно не ждать. Сухо обещает быть в понедельник, но и тогда небо будет затянуто облаками.