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Когда прекратятся дожди в Челябинской области, рассказали синоптики

Хотя в разгаре август, погоду на Южном Урале с её дождями и туманами можно смело назвать осенней. Когда с неба наконец перестанет накрапывать и случится ли это уже на текущей неделе, рассказали синоптики.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Pchela.News

Во вторник, 20 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром в горах местами туманы. Температура воздуха днём +19,+24°, в горах до +16°.

В столице региона, как прогнозирует местный Гидрометцентр, также ожидается переменная облачность. Днём пройдёт небольшой дождь, при этом воздух прогреется до +23°.

Что касается долгосрочного прогноза, то он скорректировался, и солнечных выходных уже можно не ждать. Сухо обещает быть в понедельник, но и тогда небо будет затянуто облаками.