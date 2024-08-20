Омичи направили в Госжилинспекцию 500 жалоб на вывоз мусора

Губернатор Виталий Хоценко встретился с представителями УК города Омска и Госжилинспекции. Одним из обсуждаемых вопросов стал вывоз мусора из дворов многоквартирных домов.
Как рассказал руководитель областной Госжилинспекции Александр Киреев, в адрес ГЖИ уже поступило более 500 жалоб от омичей. Люди недовольны качеством вывоза мусора.
«Работа ведется, в том числе и по обращениям граждан, но раз люди жалуются, значит необходимо усиление», — резюмировал Виталий Хоценко.
«Усилением» займется регоператор «Магнит». Кроме того, по результатам встречи администрация города Омска должна активизировать работу по установлению виновников образования нелегальных свалок на омских улицах.