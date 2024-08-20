Экспертиза признала подпись арестованного генерала Попова в документах подделкой

Попов свою вину отрицает, и его защита заявила о его намерении вернуться в зону боевых действий на Украине. В июле 2023 года Попов был отстранен от командования 58-й армией. Сам Попов связывает это решение с тем, что он откровенно сообщил высшему командованию о проблемах в армии.