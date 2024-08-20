О порядке применения действующих нормативных правовых актов при установлении причины инвалидности «военная травма»

В соответствии с пунктом 9 Порядка установления причин инвалидности, утвержденного приказом Минтруда России от 16 февраля 2023 г. № 90н причина инвалидности «военная травма» устанавливается в случаях, если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы.
Причина определяется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в случае наличия заключения военно-врачебной комиссии федерального государственного казенного учреждения «Главный центр военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны Российской Федерации, его филиалов (отделов филиалов), центров военно-врачебной экспертизы или штатных военно-врачебных комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (приравненная к ней служба), о причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний.
В настоящее время военно-врачебные комиссии, созданные в Вооруженных Силах Российской Федерации, по результатам проведения военно-врачебной экспертизы, оформляют заключения в соответствии с требованиями приказа Минобороны России от 18 января 2021 г. № 21, в котором определены формы документации, необходимые для деятельности военно-врачебных комиссий, правила их заполнения, а также порядок оформления заключений военно-врачебных комиссий.
Формулировка заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья, заболевания с прохождением военной службы, необходимая для установления причины инвалидности, содержится в одной из форм: форме № 11 «Свидетельство о болезни» или форме № 12 «Заключение военной врачебной комиссии».
При представлении в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы соответствующих документов причина инвалидности изменяется со дня их представления, без дополнительного освидетельствования инвалида, на основании заявления на проведение медико-социальной экспертизы с целью изменения причины инвалидности от гражданина (его законного или уполномоченного представителя) по установленной форме.
Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И. В.