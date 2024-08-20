О порядке применения действующих нормативных правовых актов при установлении причины инвалидности «военная травма»

В соответствии с пунктом 9 Порядка установления причин инвалидности, утвержденного приказом Минтруда России от 16 февраля 2023 г. № 90н причина инвалидности «военная травма» устанавливается в случаях, если инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы.