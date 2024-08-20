Жара и грозы ожидаются в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. В основном по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, а местами — 15−20 м/с.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности высоких значений температуры воздуха — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также при жаркой погоде учащаются случаи гибели людей на воде при купании и увеличивается вероятность тепловых ударов.