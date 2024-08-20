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Жара и грозы ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Дневная температура воздуха достигнет во вторник во многих районах Гомельской области +30…+33°С, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. В основном по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, а местами — 15−20 м/с.

Дневная температура воздуха составит +23…+29°С, по юго-востоку республики воздух прогреется до +30…+33°С.

Из-за погодных условий Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности высоких значений температуры воздуха — нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Также при жаркой погоде учащаются случаи гибели людей на воде при купании и увеличивается вероятность тепловых ударов.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гродно столбик термометра поднимется во вторник до отметки +25…+27°C. В этих городах сегодня будет переменная облачность, местами по белорусской столице пройдет кратковременный дождь и возможна гроза, а в Гродно — без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

В Бресте и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, +26…+28°C и +27…+29°C соответственно, ветер северо-восточный 4−9 м/с.

В Гомеле также установится переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и возможно прогремит гроза. Воздух в городе над Сожем прогреется до +31…+33°C. Ветер неустойчивым 4−8 м/с.

В Витебске во вторник будет не так жарко — от +24°C до +26°C. В областном центре также будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.