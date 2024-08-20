Волгоградским водителям напомнили, как оплатить парковку в центре города

Как сообщает мэрия Волгограда, парковать автомобиль нужно в соответствии со схемой, указанной на щите «Способ парковки». После этого водителю нужно выбрать любой из 6 видов оплаты. Среди них — терминалы или кассы банка, приложение «Горпарковки», портал «Парковки Волгограда» и т. д.