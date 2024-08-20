Волгоградским водителям напомнили, как оплатить парковку в центре города

Так, после остановки машины в удобном месте нужно убедиться, что она находится в зоне платной парковки. Она обозначается с помощью специальной разметки, информационных щитов и дорожных знаков.
Как сообщает мэрия Волгограда, парковать автомобиль нужно в соответствии со схемой, указанной на щите «Способ парковки». После этого водителю нужно выбрать любой из 6 видов оплаты. Среди них — терминалы или кассы банка, приложение «Горпарковки», портал «Парковки Волгограда»
Кроме того, необходимо указать длительность пребывания машины в зоне платной парковки в часах. Если вы оставили ее на время, превышающее оплаченный период, можно продлить парковочную сессию или открыть новую, досрочно прервав старую. Тогда перерасчет стоимости произведут кратно часу.
Льготный период составляет 15 минут. После его превышения водителям необходимо внести оплату.