Лидер группы «Ва-Банкъ» вспомнил о шокировавшем маму выступлении в «Горбушке»

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, вспоминая первые свои опыты на сцене ДК, признался, что однажды поверг маму в шок.
На одном из концертов под песню «Всё наоборот» на сцену поднялась девушка-парикмахер. Вооружившись профессиональным инструментом, она на глазах у изумленной публики оболванила артиста. Но состригла не все волосы, а ровно половину. Этот концерт из зала смотрела мама Александра. В тот момент у нее случился шок. А публика ликовала и веселилась, рассказал он.
«Такой активности, которая была присуща нашему любимому месту, давненько уже не было. Я очень рад, что сейчас есть возможность возродить площадку. Ну хотя бы на эти два фестивальных дня. На концерте 30 августа мы вспомним свои лучшие годы, исполним духоподъемную программу, посмотрим на выступление коллег, если удастся», — сказал Ф. Скляр в беседе с «Известиями».
Лидер «Ва-Банкъ» выразил надежду, что «Горбушка» возродится как фестивальная площадка, и пригласил всех «на олдскульный концерт в духе старого рок-н-ролла».
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 20 августа, в 10:00.
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