Лидер группы «Ва-Банкъ» вспомнил о шокировавшем маму выступлении в «Горбушке»

«Такой активности, которая была присуща нашему любимому месту, давненько уже не было. Я очень рад, что сейчас есть возможность возродить площадку. Ну хотя бы на эти два фестивальных дня. На концерте 30 августа мы вспомним свои лучшие годы, исполним духоподъемную программу, посмотрим на выступление коллег, если удастся», — сказал Ф. Скляр в беседе с «Известиями».