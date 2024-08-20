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Во вторник в Воронежской области ожидается жара до 37 градусов

Синоптики предупреждают воронежцев об опасном явлении погоды: по области ожидается аномальная жара.

Сейчас в Олбани: +14° 5 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°

Погоду на территории региона будет определять антициклон. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Сегодня во вторник, 20 августа, на территории региона переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура днем 31−37°.

В Воронеже без осадков. Температура днем 33−35°.

В среду, 21 августа, по области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6−11 м/с. Температура ночью 14−19°, днем 32−37°.

В Воронеже без осадков. Температура ночью 17−19°, днем 32−34°.

В четверг, 22 августа, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 6−11 м\с. Температура ночью 15−20°, днем 29−34°.

В Воронеже без осадков. Температура ночью 17−19°, днем 31−33°.

Самый жаркий день 20 августа наблюдался в 1972 году, тогда в тени зафиксировали 37,2 градуса. А самый холодный день 19 августа был в 1980 году, воздух тогда прогрелся всего лишь до 5 градусов.