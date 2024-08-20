Квартиры и машины подарили призерам Олимпийских игр в Алматы

Присутствовавшие на встрече олимпийцы подчеркнули, что тронуты поддержкой алматинцев и всего казахстанского народа, без которой не было бы их побед, и которую они ощущали на протяжении Игр. Также они поблагодарили главу города Ерболата Досаева за внимание со стороны акимата.