Квартиры и машины подарили призерам Олимпийских игр в Алматы

Глава города поздравил серебряного призера Олимпиады — гимнаста Наримана Курбанова, бронзовых призеров — дзюдоиста Гусмана Кыргызбаева, боксершу Назым Кызайбай, спортсменов по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева, а также их тренеров.
— Приятно отметить, что спортсмены Алматы в составе Национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана. Благодаря вашему таланту, упорству и трудолюбию вы достигли значимых, исторических побед, заслужили искреннее уважение казахстанцев и внесли свой весомый вклад в развитие мирового спорта. Вы являетесь ярким примером отношения к своему любимому делу и к своей стране, — отметил аким Алматы.
Ерболат Досаев вручил Нариману Курбанову сертификат на двухкомнатную квартиру, а Гусману Кыргызбаеву, Назым Кызайбай, Александре Ле и Исламу Сатпаеву — на однокомнатные.
Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты по 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых автомобилей. Так, от спонсоров Нариман Курбанов получил автомобиль Hyundai Santa Fe, Гусман Кыргызбаев и Ислам Сатпаев — кроссоверы Hyundai Tucson, Назым Кызайбай и Александра Ле внедорожники Zeekr X.
Наряду с сертификатом на жилье от акимата Нариману Курбанову за счет спонсоров была подарена еще одна квартира.
Денежными сертификатами были поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.
Присутствовавшие на встрече олимпийцы подчеркнули, что тронуты поддержкой алматинцев и всего казахстанского народа, без которой не было бы их побед, и которую они ощущали на протяжении Игр. Также они поблагодарили главу города Ерболата Досаева за внимание со стороны акимата.
Напомним, на прошедших XXXIII летних Олимпийских играх, которые проходили с 26 июля по 11 августа в Париже, спортсменами из Алматы завоеваны 4 медали: 1 серебряная и 3 бронзовые награды.
Ранее бронзовому призеру Олимпиады-2024 по дзюдо Гусману Кыргызбаеву вручили ключи от нового внедорожника Toyota Land Cruiser 250, а бронзовый призёр Назым Кызайбай получила из рук акима Алматинской области Марата Султангазина ключи от 3-комнатной квартиры и сертификат на 2 млн тенге.