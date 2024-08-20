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С бойцом СВО Алексеем Хабанаевым простятся в Ольхонском районе

Сержант погиб 6 февраля 2024 года при выполнении боевого задания.
Источник: Комсомольская правда

На СВО 6 февраля 2024 года погиб 42-летний уроженец Ольхонского района Алексей Хабанаев. Он выполнял боевое задание «за ленточкой». Об этом сообщили в ИА IrkutskMedia со ссылкой на главу Ольхонского района Андрея Тыхеева.

— Алексей Хабанаев родился 1 ноября 1981 года в поселке Бугульдейка, в 1998 году окончил местную школу. Затем поступил в Иркутский педагогический институт на факультет «история». После первого курса ушел в армию. Затем работал в охранном агентстве Иркутска, закончил Иркутское профессиональное техническое училище, получил профессию монтажника высотника и трудился по профессии, — сообщают в агентстве.

В декабре 2023 года мужчина отправился на СВО, подписав контракт. На службе был сержантом, стрелком воинской части. За мужество и отвагу он был посмертно награжден орденом Мужества.

Церемония прощания с погибшим пройдет 20 августа 2024 года. В 13:00 на Мемориальном комплексе поселка Бугульдейка состоится траурный митинг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО Александром Мясниковым простятся в Тулуне 20 августа.