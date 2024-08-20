С бойцом СВО Алексеем Хабанаевым простятся в Ольхонском районе

— Алексей Хабанаев родился 1 ноября 1981 года в поселке Бугульдейка, в 1998 году окончил местную школу. Затем поступил в Иркутский педагогический институт на факультет «история». После первого курса ушел в армию. Затем работал в охранном агентстве Иркутска, закончил Иркутское профессиональное техническое училище, получил профессию монтажника высотника и трудился по профессии, — сообщают в агентстве.