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Новый циклон надвигается на Приморье: данные от синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ФедералПресс. Тропический шторм, образовавшийся накануне и получивший имя Jorgdari, прошедшей ночью вышел на юго-восток Восточно-Китайского моря. Он начал медленно смещаться на север.

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Источник: AP 2023

«Давление в его центре сохраняется 1000 гПа, максимальный ветер 19 м/с. Сегодня вихрь продолжит двигаться в северном направлении и утром 21 августа окажется у западного побережья полуострова Корея», — передает Примгидромет.

Согласно последним расчетам синоптиков, у побережья Кореи циклон повернет на северо-восток и утром 22 августа выйдет в Японское море. После этого он будет смещаться недалеко от приморского побережья.

В результате этого циклон окажет значительное влияние на погоду в Приморье.

Напомним, в Приморье действует штормовое предупреждение на 22 — 23 августа. В крае ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться грозами и ветром.