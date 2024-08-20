Новый циклон надвигается на Приморье: данные от синоптиков

«Давление в его центре сохраняется 1000 гПа, максимальный ветер 19 м/с. Сегодня вихрь продолжит двигаться в северном направлении и утром 21 августа окажется у западного побережья полуострова Корея», — передает Примгидромет.
Согласно последним расчетам синоптиков, у побережья Кореи циклон повернет на северо-восток и утром 22 августа выйдет в Японское море. После этого он будет смещаться недалеко от приморского побережья.
В результате этого циклон окажет значительное влияние на погоду в Приморье.
Напомним, в Приморье действует штормовое предупреждение на 22 — 23 августа. В крае ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться грозами и ветром.