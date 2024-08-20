Бывший директор екатеринбургской «Дягилевки» попрощалась с лицеем

«Спасибо каждому, кто принял участие в моей судьбе в период моего руководства лицеем Дягилева. Спасибо, коллеги, друзья и товарищи по работе и по служению Гимназии! Теперь у вас есть +1 друг и помощник. Не бойтесь быть настоящими и живыми», — написала Елена Трофимова.
Напомним, что на эту должность она была назначена весной 2021 года. До этого Елена Трофимова работала первым заместителем главы управления культуры Екатеринбурга и считалась одним из ключевых членов команды Татьяны Ярошевской. Как стало известно ЕАН, и. о. директора лицея назначена работавшая до недавнего времени заместителем Трофимовой по общим вопросам Анна Коробейникова. По словам источников ЕАН, она также входила в команду Ярошевской.