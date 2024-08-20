Бывший директор екатеринбургской «Дягилевки» попрощалась с лицеем

Напомним, что на эту должность она была назначена весной 2021 года. До этого Елена Трофимова работала первым заместителем главы управления культуры Екатеринбурга и считалась одним из ключевых членов команды Татьяны Ярошевской. Как стало известно ЕАН, и. о. директора лицея назначена работавшая до недавнего времени заместителем Трофимовой по общим вопросам Анна Коробейникова. По словам источников ЕАН, она также входила в команду Ярошевской.