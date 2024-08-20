Почему на карте Казахстана нет названий десятков сел

И объясняет, что сокращение числа сел — это стабильный процесс, который в последнее время ускоряется. Более того, нынешнее снижение — самое интенсивное за последние четыре года. И нужно учесть при этом, уточняется на канале, что речь идет не о календарных годах, а о периодах с 1 июля по 1 июля продолжительностью 12 месяцев.