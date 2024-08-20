Почему на карте Казахстана нет названий десятков сел

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. На 1 июля названий сел насчитывалось 6 208, говорится на аналитическом телеграм-канале data hub. Это на 78 наименований меньше, чем годом ранее.
Такие данные, сообщает канал, приводит Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.
И объясняет, что сокращение числа сел — это стабильный процесс, который в последнее время ускоряется. Более того, нынешнее снижение — самое интенсивное за последние четыре года. И нужно учесть при этом, уточняется на канале, что речь идет не о календарных годах, а о периодах с 1 июля по 1 июля продолжительностью 12 месяцев.
Только 9 регионов в Казахстане полностью обеспечены водой — Минпром.
Налицо, что эта динамика будет сохраняться и впредь, так как более половины сельских населенных пунктов Казахстана имеют население менее 500 человек — в этой связи их потенциал развития оценивается как низкий.
Отмечается, что больше всего упраздненных сел поровну делят между собой Туркестанская и Костанайская области — 50 из 78. Остальные 28 относятся к Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Карагандинской областям.
На 1 июля в селах проживало 37,3% населения страны, а за год упомянутая доля сократилась на 0,8 п.п, приводятся цифры на канале.