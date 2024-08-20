Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц

С 20 по 23 августа с 08:30 до 17:30 света не будет по улицам: ул. Красноперекопская, ½, 1−11 (нечет); ул. Грушевая, 2−12 (чет), 1−11 (нечет); ул. Тульская, 5; ул. Российская, 2.