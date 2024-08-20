Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц

«Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — говорится в сообщении.
Где не будет света во вторник
С 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресам: Юхарина балка, 6, 10,228, 274, 326, 936, 13−15 (нечет); СНТ «Маяк-1», 10, 15, 146, 228, 242, 326, 936, 97; Фиолентовское шоссе, 52-Б/8, 1518-кад, 33/3, 53/3, 1763, 6, 3, 7, 11−15 (нечет), 21. СНТ «Клеры», СНТ «Опора».
С 09:00 до 17:00 на час-полтора без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: бульвар Гераклейский, 6-А, 14-А, 2-А, 8-А, 14/1, 30-А, 16; ул. Босфорская, 26-А, 30-А, 4−34 (чет), 25-А, 1, 27−47 (нечет); ул. Сосновая, 5, 8, 11−47 (нечет); ул. Киммерийская, 6−10 (чет), 3-А, 1−5 (нечет); проезд Сиреневый, 2,18; ул. Георгиевская, 7. Юхарина балка, 4−34 (чет), 42, 46,50/5, 53-А, 5−15 (нечет), 27, 33−39 (нечет), 45,228,274,326,936. СНТ «Южный экспресс», 9; СНТ «Техника», 2,9,35,1069; ул. Некрасова, 28,174,214,39,191; СНТ’Медик-88«, 4−6 (чет), 110, 136−138 (чет), 196, 210, 216, 22, 17,23, 45−47 (нечет), 65, 75, 79, 93, 103/10. СТ’Таврия», 34,104,130,200−202 (чет), 230,244,268,41−43 (нечет), 113,119,149,157,165,195.
Также временное отключение электричества коснется жителей нескольких сел. Так, света не будет в селе Орлиное: ул. Ласпинская, 11/1,12-А, 42-А, 10−52 (чет), 440,15/2,21-А, 37-А, 741 (нечет); пер. Трактористов, уч.1, ул. Высоцкого, 2−24 (чет), 1-Б, 1−29 (нечет); ул. Гаспринского Исмаила, 1,6-А, 2−14 (чет); СНТ «Нива», 36-А, 2,36,27,35,71,87.
Временно света не будет также в КСП «Красный Октябрь».
Где не будет света в середине недели
С 20 по 21 августа с 09:00 до 16:00 под отключение попадет и село Фронтовое: ул. Отаркойская, 4−22 (чет), 1−13 (нечет); ул. Нагорная, 13.
С 20 по 23 августа с 08:30 до 17:30 света не будет по улицам: ул. Красноперекопская, ½, 1−11 (нечет); ул. Грушевая, 2−12 (чет), 1−11 (нечет); ул. Тульская, 5; ул. Российская, 2.