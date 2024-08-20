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Омичку привлекли к ответственности за курение на борту самолёта

Ей грозит штраф от 500 до 1 500 рублей.

Источник: ГУ МВД

В дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном и водном транспорте поступило сообщение о том, что на борту судна один из пассажиров нарушил правила безопасности. Самолёт летел из Москвы в Омск.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 34-летняя жительница рабочего посёлка Любинский Омской области во время перелёта решила покурить электронную сигарету в туалетной комнате самолёта.

В отношении омички составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». За нарушение статьи женщине грозит штраф от 500 до 1 500 рублей.

Ранее сообщалось о двух пассажирах рейса Омск — Шереметьево, которые не смогли сесть в самолёт. Как стало известно порталу Om1.ru, мужчины были пьяны, вели себя вызывающе и проявляли агрессию по отношению к экипажу.