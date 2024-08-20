Мэр Руслан Болотов поручил ускорить темп работ на Байкальской

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход ремонтных работ в центре города, которые ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Глава города осмотрел улицу Литвинова. Ее приводят в порядок на участке от Карла Маркса до Тимирязева. На отрезке протяженностью 635 метров заменили бордюры и ограждения, на проезжей части и тротуарах уложили новый асфальт. Выполнено высотное регулирование колодцев. Восстановлены элементы ливневой канализации, в том числе водоотводные лотки, обустроены газоны, высажены новые деревья. Подрядчику осталось смонтировать освещение и нанести разметку. Готовность объекта превышает 90%, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Также Руслан Болотов посетил Байкальскую, которую обновляют от Советской до Тимирязева. Сейчас там ведется обустройство подпорной стенки из габионов и лестницы. Закончен ремонт ливневки, частично уложено покрытие на тротуарах и проезжей части. Установлены новые бортовые камни. Запланированы обустройство освещения, дорожных знаков, озеленение. Однако работы идут с отставанием.
«Поручил подрядчикам увеличить количество людей и техники на данном объекте. За срыв сроков будем применять к организациям жесткие меры. Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с графиком, — подчеркнул мэр Руслан Болотов. — Скоро в Иркутск вернутся студенты и люди из отпусков, дети пойдут в школу, вырастет и поток автомобилей. Важно завершить основной объем работ к 1 сентября».
Всего в этом году в Иркутске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 26 участков. Почти полностью закончен ремонт Чайковского, Трудовой, Байкальской в микрорайоне Солнечный. В высокой степени готовности — 25-го Октября, Якоби, Горького, Академическая.