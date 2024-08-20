Мэр Руслан Болотов поручил ускорить темп работ на Байкальской

«Поручил подрядчикам увеличить количество людей и техники на данном объекте. За срыв сроков будем применять к организациям жесткие меры. Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с графиком, — подчеркнул мэр Руслан Болотов. — Скоро в Иркутск вернутся студенты и люди из отпусков, дети пойдут в школу, вырастет и поток автомобилей. Важно завершить основной объем работ к 1 сентября».