Сэкономим на платёжках по электричеству: Сотни жителей Кишинёва и пригородов останутся без света — публикуем адреса

В четырёх секторах столицы сегодня не будет света.
20 августа запланированы перерывы в поставках электроэнергии.
Ботаника:
— ул. В. Кручий, 6 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
— ул. Сихаструлуй, 29V — с 10:00 до 17:00.
Чеканы:
— ул. М. Дрэган, 28/2 — с 09:10 до 10:30.
— ул. А. Руссо, 63/1, 63/4 — с 10:40 до 12:00.
— бул. М. чел Бэтрын, 11 — с 14:20 до 17:00.
Рышкановка:
— ул. Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A. Н. Димо, 31/1 — с 09:00 до 17:00.
Гидигич:
— ул. Гидигич — 999, Штефан чел Маре 9004 в промежутке времени с 09:30 до 17:00 будут проводиться работы по замене или установке столбов.
город Сынжера:
— ул., Петру Рареш, Сфатул Цэрий ул, Штефан чел Маре, Тигина, Василе Лупу во временном интервале с 09:00 до 17:00 для расчистки и обрезки ветвей.