Генетик Крутовский назвал два варианта генетического развития боксерши Хелиф

На сайте организации написано, что «для IBA не имеет значения, как Иман Хелиф и Линь Юйтин идентифицируют себя и что написано в их паспорте. Основная озабоченность IBA заключается в том, что их гормональный дисбаланс дает им явное преимущество перед их коллегами-женщинами в соответствующих весовых категориях. Это может быть опасно для других боксерш, что мы уже видели во время Олимпийских игр».