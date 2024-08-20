Как безделье помогает нам быть продуктивными

Лень — это вовсе не отсутствие желаний. Даже во время самой лютой прокрастинации человек хочет много всего. Иногда даже чересчур много, вот на это многое он в своей голове и отвлекается, внешне при этом не делая ничего. Лень — это не страх неудачи или осуждения. Если человек избегает дела, потому что оно не ладится, то эту проблему на диване не перележишь. Вообще, если человеку плохо, тоскливо, страшно, то это не лень. В состоянии лени, наоборот, хорошо, сладко и радостно. Лень — это блаженство. Ее может, конечно, пытаться омрачить чувство вины. Ее может попытаться дискредитировать ложный стыд. Но, если честно, обычно попытки эти терпят крах. И правильно — так им и надо.