Портрет вратаря ХК «Авангард» украсил фасад омской высотки

Уникальная галерея в микрорайоне «Модерн» Советского округа создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также партнеров, в том числе хоккейного клуба «Авангард». И теперь многоэтажку на 2-й Поселковой улице украшает голкипер омских «ястребов», защищающий ворота города.
На открытие мурала собрались не только жители микрорайона, но и хоккеисты, которые расписались на живописной стене и раздали автографы.
Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков признался, что не ожидал такого внимания. И это еще раз доказывает, как в Омске любят хоккей.
— Теперь на дворовом катке народу прибавится, — улыбаются жители.
Создатели мурала — Аскар Фахрединов, Максим Поторжнов и Александр Помазков признаются, что во время работы омичи активно с ними общались, давали советы и даже угощали компотом.
Сегодня картины на фасадах омских домов появляются одна за одной. Жители и гости города уже специально приезжают в арт-галерею «Модерн», чтобы посмотреть необычные художества и сделать селфи.
Галерея под открытым небом адресована едва ли не каждому. Малышам нравится «Девочка с котенком на руках» и «Мальчик, запускающий квадрокоптер». Взрослым — старт ракеты «Ангара», муралы на темы культуры, спорта, технического прогресса.
Международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» только набирает ход. Всего в Советском округе, жители которого были самыми активными участниками народного голосования за право устроить необычный вернисаж на своей территории, появится сразу 50 муралов. Еще столько же — во всех других районах города.
Работать художники, в том числе и специально приезжающие в Омск из других регионов и стран, будут до 15 сентября.