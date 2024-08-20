Портрет вратаря ХК «Авангард» украсил фасад омской высотки

Международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» только набирает ход. Всего в Советском округе, жители которого были самыми активными участниками народного голосования за право устроить необычный вернисаж на своей территории, появится сразу 50 муралов. Еще столько же — во всех других районах города.