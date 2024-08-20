Роспотребнадзор: вода во всех водоемах Петербурга опасна для купания

Согласно результатам мониторинга, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах Северной столицы. Речь идет о Суздальских озерах в Выборгском районе (Верхнее, Среднее и Нижнее); Ольгинском водоеме; взрослом и детском пляжах на Ижоре (Колпинский район); озере Безымянном в Красносельском районе; пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны» и «Белые ночи» на Финском заливе; озере Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый»); о пляже «Морские Дубки» в Приморском районе; Колонистском пруде в Пушкинском.