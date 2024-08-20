Роспотребнадзор: вода во всех водоемах Петербурга опасна для купания

Всего их девять. На них открыто 24 пляжа.
«На 19 августа отобрано 288 проб воды. Их проверяем на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели», — сообщили в ведомстве.
Согласно результатам мониторинга, качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах Северной столицы. Речь идет о Суздальских озерах в Выборгском районе (Верхнее, Среднее и Нижнее); Ольгинском водоеме; взрослом и детском пляжах на Ижоре (Колпинский район); озере Безымянном в Красносельском районе; пляжах «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны» и «Белые ночи» на Финском заливе; озере Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый»); о пляже «Морские Дубки» в Приморском районе; Колонистском пруде в Пушкинском.
«Специалисты ведомства не рекомендуют купаться в вышеуказанных водоемах: вода не соответствует гигиеническим нормам. Запрещено ее использовать и в питьевых целях: создает угрозу заражения паразитами, острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, гепатитом А», — заявили в Роспотребнадзоре.
Также специалисты напомнили об опасности купания в водоемах с застойной водой и густой растительностью, болотистых районах, а также на мелководье и там, где гнездятся птицы. Купание в таких водоемах грозит кожными заболеваниями.