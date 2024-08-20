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Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась за час в четыре раза, досмотра с обеих сторон ожидают 430 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 8.00 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 370 транспортных средств. Время ожидания более часа», — говорится в сообщении.

Появилась очередь и со стороны Тамани — досмотра ожидают 60 транспортных средств.

Затор на Крымском мосту начал образовываться с семи утра. Изначально очередь была только со стороны Керчи — 95 транспортных средств ожидали проезда.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

В период курортного сезона работу досмотровых комплексов усиливают. Однако в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать проезда периодически приходится по 2−3 часа.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.