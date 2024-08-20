Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась за час в четыре раза, досмотра с обеих сторон ожидают 430 машин. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.