Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза

«По состоянию на 8.00 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 370 транспортных средств. Время ожидания более часа», — говорится в сообщении.
Появилась очередь и со стороны Тамани — досмотра ожидают 60 транспортных средств.
Затор на Крымском мосту начал образовываться с семи утра. Изначально очередь была только со стороны Керчи — 95 транспортных средств ожидали проезда.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
В период курортного сезона работу досмотровых комплексов усиливают. Однако в дни пиковых нагрузок перед мостом скапливаются очереди, ждать проезда периодически приходится по 2−3 часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.