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Магнитная буря 20 августа: почему расслабляться не стоит

Геомагнитная обстановка дала метеозависимым людям возможность ненадолго расслабиться.

Источник: amic.ru

Однако новосибирцев предупредили о новых вспышках на Солнце.

Последняя крупная вспышка на Солнце, после которой последовали геомагнитные возмущения, произошла в воскресенье, 18 августа. В это время возмущения достигли 3 баллов.

С воскресенья на вторник геомагнитная обстановка успокоилась. Сегодня, во вторник, 20 августа, у метеозависимых людей не будет никаких оснований для переживаний. К вечеру уровень колебаний снизится до 1 балла. На данный момент индекс К также не превышает 1 балла.

Немного изменится обстановка в худшую сторону в четверг, 22 августа. Тогда уровень геомагнитных колебаний повысится до 3 баллов. Однако в целом метеозависимые люди смогут расслабиться вплоть до 16 сентября.

Напомним, в прошлые две ночи новосибирцы могли наслаждаться Суперлунием. Багровая, как яблоко, луна провисела над городом несколько часов.

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