Магнитная буря 20 августа: почему расслабляться не стоит

С воскресенья на вторник геомагнитная обстановка успокоилась. Сегодня, во вторник, 20 августа, у метеозависимых людей не будет никаких оснований для переживаний. К вечеру уровень колебаний снизится до 1 балла. На данный момент индекс К также не превышает 1 балла.