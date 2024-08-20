Магнитная буря 20 августа: почему расслабляться не стоит

Однако новосибирцев предупредили о новых вспышках на Солнце.
Последняя крупная вспышка на Солнце, после которой последовали геомагнитные возмущения, произошла в воскресенье, 18 августа. В это время возмущения достигли 3 баллов.
С воскресенья на вторник геомагнитная обстановка успокоилась. Сегодня, во вторник, 20 августа, у метеозависимых людей не будет никаких оснований для переживаний. К вечеру уровень колебаний снизится до 1 балла. На данный момент индекс К также не превышает 1 балла.
Немного изменится обстановка в худшую сторону в четверг, 22 августа. Тогда уровень геомагнитных колебаний повысится до 3 баллов. Однако в целом метеозависимые люди смогут расслабиться вплоть до 16 сентября.
Напомним, в прошлые две ночи новосибирцы могли наслаждаться Суперлунием. Багровая, как яблоко, луна провисела над городом несколько часов.