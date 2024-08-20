Вероятность появления оспы обезьян в Казахстане оценил Минздрав

По его словам, вероятность такого развития событий минимальна. Вице-министр отметил, что оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением покраснения. С момента первой регистрации вспышки в мае 2022 года подтверждено около 99 тысяч случаев, из них 189 летальных.
По данным ведомства, эндемичные страны — это Гана, Конго, Камерун, Либерия, Нигерия, Центральная Африканская Республика.
«На сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано. Оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется».
Контагиозность, то есть заразность, этой инфекции, по мнению ученых, не высока. Ситуация находится на постоянном контроле Минздрава.
«Возникновение вспышки на территории Казахстана минимальна. Несмотря на это, министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию страны. На сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. На случай завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. На сегодня подготовлено постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайных ситуациях», — резюмировал Ержан Нурлыбаев.