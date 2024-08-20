Вероятность появления оспы обезьян в Казахстане оценил Минздрав

«Возникновение вспышки на территории Казахстана минимальна. Несмотря на это, министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию страны. На сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. На случай завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. На сегодня подготовлено постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайных ситуациях», — резюмировал Ержан Нурлыбаев.