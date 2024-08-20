В СК РФ будут расследовать преступления ВФУ на территории ДНР и Ростовской области

В СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ на территории ДНР и Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 20 августа.
Согласно опубликованной информации, следователи установят обстоятельства атак ВФУ на промышленные склады в донском регионе.
— Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в результате последней атаки БПЛА 18 августа в Пролетарском районе спасатели на протяжении нескольких дней тушат загоревшиеся склады с топливом. Во время тушения пострадал 41 пожарный, из которых 18 находятся в больнице.