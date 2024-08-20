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В СК РФ будут расследовать преступления ВФУ на территории ДНР и Ростовской области

Следователи СК РФ займутся расследованием преступлений ВФУ на территории ДНР и Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ на территории ДНР и Ростовской области. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 20 августа.

Согласно опубликованной информации, следователи установят обстоятельства атак ВФУ на промышленные склады в донском регионе.

— Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в результате последней атаки БПЛА 18 августа в Пролетарском районе спасатели на протяжении нескольких дней тушат загоревшиеся склады с топливом. Во время тушения пострадал 41 пожарный, из которых 18 находятся в больнице.