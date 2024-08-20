20 августа в торгово-развлекательном центре «Южный парк» города Хабаровска прошло пожарно-тактическое учение. Согласно вводной, в одном из складских помещений на втором этаже произошел «пожар», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Администрация объекта, обнаружив «очаг», сообщила об этом в пожарную охрану и произвела эвакуацию людей, а также выставили оцепление объекта.
Первое прибывшее подразделение уточнило обстановку, выяснив, что в здании могло остаться несколько человек. Без промедления бойцы провели боевое развертывание и включились в дыхательные аппараты, чтобы отправиться на поиск «очага».
«Данный объект является местом с массовым пребыванием людей, помимо этого, как и у многих торговых центров у него сложная планировка, а складские помещения достаточно заставленные. Все это осложняет работу огнеборцев», — отметил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Валерий Киселев.
Очаг возгорания обнаружили в одном из ТЦ Хабаровска во время учений. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Очаг возгорания обнаружили в одном из ТЦ Хабаровска во время учений. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Очаг возгорания обнаружили в одном из ТЦ Хабаровска во время учений. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Очаг возгорания обнаружили в одном из ТЦ Хабаровска во время учений. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Очаг возгорания обнаружили в одном из ТЦ Хабаровска во время учений. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Прибывающие силы и средства к месту условного происшествия выполняли работы согласно указаниям руководителя тушения пожара. Одна из автоцистерн была установлена на пожарный гидрант для бесперебойной подачи воды, автолестница находилась в готовности к эвакуации людей с верхних этажей, пожарные с четырёх пожарных частей города формировали звенья газодымозащитной службы для поиска «пострадавших» и «очага» возгорания.
«Стоит особо отметить, что результат работы при таких происшествиях напрямую зависит от того, как администрация объекта организует первичную работу. Здесь они эвакуировали людей, встретили пожарных, четко рассказали, где находится “возгорание”, как до него быстро дойти, сколько людей остались», — рассказал Валерий Киселев.
Благодаря слаженной работе с администрацией и профессионализму пожарных в короткие сроки удалось найти и эвакуировать на свежий воздух мужчину и двух женщин, одну из них на носилках. Также был обнаружен «очаг» и условно ликвидирован.
Для оценки обстановки с воздуха на месте работали специалисты беспилотной летательной авиации МЧС России, а также для быстрого обмена информацией с места «происшествия» была организована работа оперативной группы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Помимо основных задач поступали и дополнительные вводные, например порыв рукавной линии или потеря связи с звеном, работающим в здании. «Со всеми поставленными целями огнеборцы справились, учения прошли на высоком уровне», — резюмировал В. Киселев.