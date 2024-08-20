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Экс-глава СО РАН обжаловал приговор за особо крупное мошенничество в Верховном Суде

Суд установил: академик отремонтировал коттедж за средства СО РАН, а затем оформил дом на свою дочь, живущую во Франции. Александр Асеев вину не признает.

Источник: Reuters

Осужденный за крупное мошенничество новосибирский академик Александр Асеев подал жалобу на приговор в Верховный Суд России. 9 августа ее зарегистрировали в картотеке суда. Дело к слушанию пока не назначено.

В июне 2023 года Советский районный суд признал ученого виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК РФ) и приговорил к 4 годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Суд тогда установил, что ученый, пользуясь служебным положением, организовал дорогостоящий ремонт ведомственного коттеджа силами СО РАН, а в дальнейшем по подложным документам через суд оформил на свою дочь, проживавшую на тот момент во Франции.

Асеев обжаловал приговор в двух инстанциях, но апелляция и кассация посчитали его законным и обоснованным.

В январе 2024 Асеев уплатил полумиллионный штраф.

Кроме этого в декабре 2023 года Совет депутатов лишил ученого звания «Почетный житель Новосибирска», после чего портрет академика Александра Асеева сняли в мэрии с доски «Почетные жители Новосибирска».

Ранее «Прецедент» писал, что в скандальном деле новосибирского физика Кабова, обвиняемого в мошенничестве, выступил секретный свидетель, и что активы на 80 миллионов рублей по делу бизнесмена Богорада арестовал новосибирский суд.

Евгений БУЛГАКОВ.