Экс-глава СО РАН обжаловал приговор за особо крупное мошенничество в Верховном Суде

Осужденный за крупное мошенничество новосибирский академик Александр Асеев подал жалобу на приговор в Верховный Суд России. 9 августа ее зарегистрировали в картотеке суда. Дело к слушанию пока не назначено.
В июне 2023 года Советский районный суд признал ученого виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК РФ) и приговорил к 4 годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Суд тогда установил, что ученый, пользуясь служебным положением, организовал дорогостоящий ремонт ведомственного коттеджа силами СО РАН, а в дальнейшем по подложным документам через суд оформил на свою дочь, проживавшую на тот момент во Франции.
Асеев обжаловал приговор в двух инстанциях, но апелляция и кассация посчитали его законным и обоснованным.
В январе 2024 Асеев уплатил полумиллионный штраф.
Кроме этого в декабре 2023 года Совет депутатов лишил ученого звания «Почетный житель Новосибирска», после чего портрет академика Александра Асеева сняли в мэрии с доски «Почетные жители Новосибирска».
Ранее «Прецедент» писал, что в скандальном деле новосибирского физика Кабова, обвиняемого в мошенничестве, выступил секретный свидетель, и что активы на 80 миллионов рублей по делу бизнесмена Богорада арестовал новосибирский суд.
Евгений БУЛГАКОВ.