В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима

На территории Башкирии отменили действие особого противопожарного режима. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, распоряжение подписали в правительстве региона.
По словам руководителя ведомства, по сравнению с аналогичным периодом в этом году количество пожаров снизилось на 95%. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, значительно сократился.
Кирилл Первов призвал жителей республики «не пренебрегать требованиями пожарной безопасности».
Отметим, что прогнозы синоптиков о жарком лете в этом году не оправдались. Дожди в регионе идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ущерб аграриям республики превысил 1 млрд рублей. Погибли посевы на 120 тыс. га площадей.