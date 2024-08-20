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В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима

Его ввели 27 апреля.

На территории Башкирии отменили действие особого противопожарного режима. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, распоряжение подписали в правительстве региона.

По словам руководителя ведомства, по сравнению с аналогичным периодом в этом году количество пожаров снизилось на 95%. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, значительно сократился.

Кирилл Первов призвал жителей республики «не пренебрегать требованиями пожарной безопасности».

Отметим, что прогнозы синоптиков о жарком лете в этом году не оправдались. Дожди в регионе идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ущерб аграриям республики превысил 1 млрд рублей. Погибли посевы на 120 тыс. га площадей.

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