В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима

Отметим, что прогнозы синоптиков о жарком лете в этом году не оправдались. Дожди в регионе идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ущерб аграриям республики превысил 1 млрд рублей. Погибли посевы на 120 тыс. га площадей.