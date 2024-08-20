ЖКУ и проезд стали дороже: в Омске зафиксировали рост цен

В июле темп инфляции ускорился до 9,4%. Это ниже, чем по Сибири, но выше, чем в целом по России. Несмотря на это, рост цен на продукты и непродовольственные товары в прошлом месяце замедлился. Об этом рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России.
«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексировали в начале июля. Если вспомнить, то запланированную на лето прошлого года индексацию провели еще в конце 2022 года. Именно поэтому годовой рост цен на ЖКУ в июле этого года ускорился. Кроме того, месяц назад выросла и стоимость проезда в городском общественном транспорте. Всё вместе это внесло наибольший вклад в ускорение годовой инфляции в регионе», — объяснил заместитель управляющего отделением Илья Плиндер.
Рост цен на продукты и непродовольственные товары в регионе замедлился. Эксперт объясняет, что, например, у местных производителей помидоров из-за прохладной весны урожай созрел позже обычного. В городские магазины они попали только в июле. Тогда же предложение на них выросло, и рост цен замедлился. Укрепившийся рубль поспособствовал замедлению роста цены на импортные продукты, например, виноград и бананы.
В июне эксперты тоже наблюдали ускорение темпа инфляции до 8,6%, цены выросли на топливо, еду, строительные материалы и услуги.