ЖКУ и проезд стали дороже: в Омске зафиксировали рост цен

«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексировали в начале июля. Если вспомнить, то запланированную на лето прошлого года индексацию провели еще в конце 2022 года. Именно поэтому годовой рост цен на ЖКУ в июле этого года ускорился. Кроме того, месяц назад выросла и стоимость проезда в городском общественном транспорте. Всё вместе это внесло наибольший вклад в ускорение годовой инфляции в регионе», — объяснил заместитель управляющего отделением Илья Плиндер.