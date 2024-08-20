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Новосибирец, летевший из Москвы. устроил пьяный дебош в аэропорту Толмачево

Полиция пресекла агрессивное поведение пассажира.

В новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции задержали буянящего пассажира. Житель Новосибирска, прилетев из Москвы, напился и начал вести себя агрессивно, провоцируя конфликт с другими пассажирами и персоналом аэропорта.

— Мужчина, не стесняясь в выражениях, выражался нецензурной бранью. На замечания и просьбы успокоиться он отвечал оскорблениями, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной полиции.

Хулигана задержали и доставили в дежурную часть. Даже там он продолжал агрессивно выражаться и выкрикивать бессмысленные фразы, от медицинского освидетельствования отказался. Мужчина был привлечен к административной ответственности и получил штраф.