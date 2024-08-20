Дождей не предсказывают в Хабаровском крае 21 августа

21 августа в Хабаровском крае будет преимущественно сухая и теплая погода. В краевом центре и южных районах синоптики обещают высокие температуры. Однако в северных частях края возможны кратковременные дожди. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске ожидается без осадков. Ночью температура будет колебаться от +14 до +16 градусов, а днем воздух прогреется от +26 до +28 градусов. Ветер западный, со скоростью от восьми до 13 метров в секунду.
В южных районах края прогнозируется сухая погода. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов, а днем температура поднимется до +25 +30 градусов. Ветер северо-восточный и западный, от шести до 13 метров в секунду.
В центральных районах края погода без значительных осадков. Ночью температура будет держаться в пределах от +7 до +16 градусов, а днем потеплеет до +23 +30 градусов. Скорость юго-западного ветра от двух до 13 метров в секунду.
На севере региона на фоне отсутствия существенных осадков, в Аяно-Майском районе возможен кратковременный дождь днем. Ночью температура будет варьироваться от +6 до +17 градусов, а днем от +19 до +31 градуса. Ветер юго-западный и северо-западный, от пяти до 11 метров в секунду, на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15−20 метров в секунду.
ФГБУ «Дальневосточное УГМС» предупреждает: 22 августа в южных районах Хабаровского края, а 23 августа также в части центральных районов ожидаются сильные и очень сильные дожди.