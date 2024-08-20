Дождей не предсказывают в Хабаровском крае 21 августа

На севере региона на фоне отсутствия существенных осадков, в Аяно-Майском районе возможен кратковременный дождь днем. Ночью температура будет варьироваться от +6 до +17 градусов, а днем от +19 до +31 градуса. Ветер юго-западный и северо-западный, от пяти до 11 метров в секунду, на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15−20 метров в секунду.