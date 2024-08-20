Охота на лося, оленя и лань открывается в Беларуси

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Сезон охоты на лося, оленя благородного и лань в период гона открывается в Беларуси, об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
Сезон продлится до 30 сентября. До этого времени охотникам разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных без учета пола и возраста.
Охота приурочена к началу периода размножения оленьих, когда у них начинается гон. Такая охота проводится, как правило, с подманиванием самцов на вабу (имитация рева животного).
Разрешены следующие способы охоты: ружейный из засады, с подхода в течение суток.
На лося, оленя и лань допускается применять следующие виды оружия: нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное с использованием патронов, снаряженное пулей, охотничьи луки и арбалеты.
Также в настоящее время все еще продолжается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Он открылся в Беларуси 10 августа и продлится до 8 декабря.
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