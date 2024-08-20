Единая дежурно-диспетчерская служба появится в Минске

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в белорусской столице, соответствующее решение № 2965 от 1 августа принял Минский горисполком, документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Помимо того, в составе будут Минское городское управление Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС , филиал «Минская городская телефонная сеть» «Белтелеком», «Горремавтодор Мингорисполкома», «Минскзеленстрой», «Минскводоканал», «Мингорсвет», городская аварийная служба, Центр информационных технологий Мингорисполкома, ОАО «Лифтсервис» и транспортная инспекция Минтранса .

Все сообщения, поступающие на данный номер, будут анализироваться, и в зависимости от их характера диспетчер будет направлять в подразделения по чрезвычайным ситуациям или переадресовывать в соответствующую организацию Минска, которая также входит в единую дежурно-диспетчерскую службу.