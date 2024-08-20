Единая дежурно-диспетчерская служба появится в Минске

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в белорусской столице, соответствующее решение № 2965 от 1 августа принял Минский горисполком, документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
В состав службы войдет 21 организация.
Также в службу войдут такие транспортные структуры, как «Минсктранс», Национальный аэропорт Минск, Минское отделение БЖД, столичный метрополитен.
Помимо того, в составе будут Минское городское управление Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС, филиал «Минская городская телефонная сеть» «Белтелеком», «Горремавтодор Мингорисполкома», «Минскзеленстрой», «Минскводоканал», «Мингорсвет», городская аварийная служба, Центр информационных технологий Мингорисполкома, ОАО «Лифтсервис» и транспортная инспекция Минтранса.
Как отмечается в документе, цель создания единой службы — обеспечение граждан возможностью обратиться за экстренной помощью на единый телефонный номер «112».
Также ее создание позволит «оперативно реагировать на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации».
Единый номер
Напомним, в Беларуси уже не первый год работает единый номер «112», по которому можно позвонить, если возникла чрезвычайная ситуация или другие происшествия, или если угрожает опасность.
По этому номеру можно позвонить, даже если в телефоне нет SIM-карты или отсутствует сеть любого мобильного оператора, а также при отрицательном балансе.
На звонок отвечает диспетчер МЧС ближайшего центра оперативного управления, который переадресовывает вызов в необходимые службы экстренного и аварийного реагирования.