В Стерлитамаке отказались от празднования Дня города

«Уважаемые стерлитамаковцы, мы проводим множество мероприятий. Они так или иначе направлены на патриотическое воспитание, какие-то из них являются данью памяти, какие-то несут в себе объединяющее начало, что нам всем сейчас так необходимо. Как, например, Купец 2.0. В то же время мы понимаем, что ситуация сейчас непростая, вы сами это видите. Поэтому мы приняли решение отказаться в этом году от проведения Дня города, которое было запланировано на 1 сентября», — написал глава города.